Lindner verteidigt EU-Regeln zur Staatsverschuldung

Baerbock pocht auf diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt

Kiew: Bei ihrem Besuch in der Ukraine hat sich Außenministerin Baerbock für eine diplomatische Lösung im Konflikt mit Russland ausgesprochen. Nach einem Treffen mit ihrem Kollegen Kuleba in Kiew sprach die Grünen-Politikerin von einer "hochgefährlichen Situation", die entschärft werden müsse. Baerbock und Kuleba plädierten dafür, die Gespräche mit Russland im sogenannten Normandie-Format wiederzubeleben. In so einem Fall würden bei Verhandlungen von Russland und der Ukraine Deutschland und Frankreich mit am Tisch sitzen. Baerbock wird noch heute in Moskau erwartet. Morgen wird sie dort mit Russlands Außenminister Lawrow reden. Angesichts des massiven Aufmarschs russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine befürchtet der Westen einen Einmarsch.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.01.2022 18:15 Uhr