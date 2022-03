Lindner verteidigt Bezug von russischem Gas

Arbeitslosenzahlen sinken im Februar fast auf Vor-Corona-Niveau

Nürnberg: Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist fast wieder so niedrig wie vor der Corona-Krise. Wie die Bundesagentur in Nürnberg am Vormittag mitgeteilt hat, lag die Quote im Februar bei 5,3 Prozent. In absoluten Zahlen waren fast 2,43 Millionen Menschen ohne Job gemeldet, 34.000 weniger als im Januar und knapp eine halbe Million weniger als vor einem Jahr. Die Daten seien hervorragend, sagte Agenturchef Scheele, auch die Zahl der offenen Stellen habe zugenommen. Gleichzeitig schränkte er ein, die Folgen des Kriegs in der Ukraine seien noch nicht abgebildet. - Auch in Bayern sanken die Arbeitslosenzahlen. Im Februar waren 246.000 Menschen erwerbslos gemeldet, im Vergleich zum Januar ein Minus von knapp 7.200. Die Quote blieb hier unverändert bei 3,3 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2022 11:00 Uhr