Lindner verteidigt Abschaffung von Steuervergünstigungen für Bauern

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat die heftig umstrittene Abschaffung von Steuervergünstigungen für Bauern verteidigt. Im Bundestag sagte er, wenn neu über Staatsaufgaben und Staatsausgaben verhandelt werde, dann seien Veränderungen und Einschränkungen unvermeidlich. Nach den Bauernprotesten gegen die geplanten Subventionskürzungen will die Ampel-Koalition bis zum Sommer allerdings Entlastungen an anderer Stelle beschließen. Das bekräftigte SPD-Fraktionsvize Miersch bei einer Diskussionsrunde des Bauernverbands. Bis dahin solle ein Gesamtpaket verabschiedet werden, dass etwa Bürokratieabbau, eine gesicherte Finanzierung des Stallumbaus und weitere steuerliche Fragen umfasst. Dann würden Bäuerinnen und Bauern sehen können, ob das Paket nicht viel zukunftsfähiger ist als sich bei einer Frage zu verkämpfen, so Miersch weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 21:00 Uhr