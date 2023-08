Lindner verspricht Ukraine auch künftig Unterstützung

Kiew: Bundesfinanzminister Lindner hat der Ukraine die volle Unterstützung Deutschlands versprochen. Bei seinem ersten Besuch im Land seit Beginn des russischen Angriffskrieges betonte Lindner, die Ukraine müsse diesen Krieg gewinnen. Die Bundesregierung wird deshalb nach seinen Worten weiter alles in ihrer Macht Stehende tun, um auch die militärischen Fähigkeiten des Landes zu stärken. Mit Blick auf die Taurus-Debatte sagte Lindner, man werde sich im Kreis der Verbündeten beraten. Er selbst habe große Sympathien für die Lieferung dieser Waffen, und hoffe auf eine sehr baldige Klärung dieser Fragen. Lindner traf in Kiew auch den ukrainischen Regierungschef Schmyhal. Dabei wurde eine engere Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern beschlossen - unter anderem in den Bereichen Finanzen, Kreditwesen und Investitionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 23:00 Uhr