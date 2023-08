Lindner verspricht bei Ukraine-Besuch die weitere Unterstützung durch den Bund

Kiew: Deutschland wird die Ukraine auch weiterhin unterstützen. Das hat Bundesfinanzminister Lindner bei seinem ersten Besuch in dem vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Land versprochen. Lindner war am Morgen in Kiew mit dem Zug eingetroffen. Unmittelbar nach seiner Ankunft sagte er, die Ukraine dürfe diesen Krieg nicht verlieren. Hier gehe es um die Zukunft der europäischen Friedens- und Freiheitsordnung. Konkret sprach der FDP-Minister von bilateralen Bundes-Hilfen in Höhe von 22 Milliarden Euro. Diese umfassen unter anderem die Betreuung von Geflüchteten sowie Militärhilfen. Lindner will bei seinem Besuch in Kiew über konkrete Fragen der Zusammenarbeit sprechen. Dabei soll es darum gehen, die Ukraine wieder attraktiv für ausländische Direktinvestitionen zu machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 11:45 Uhr