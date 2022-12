Lindner verkündet Einigung über höhere Freibeträge bei der Erbschaftssteuer

Nachrichtenarchiv - 13.12.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner sieht im Streit über die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer einen Durchbruch in der Ampelregierung. Er kündigte an, dass die Koalition eine deutliche Anhebung der Freibeträge, wie sie auch Bayern gefordert hatte, mittragen würde. Allerdings räumte Lindner gleichzeitig ein, dass es bisher keine Initiative der Länder dahingehend gebe. Der Minister rief diese deshalb auf, im Bundesrat eine Mehrheit zu organisieren. Außerdem bekräftigte der FDP-Chef die Position seiner Partei, die sich für eine Erhöhung der Freibeträge um ein Viertel ausgesprochen hatte. In der Regel bleiben Erbschaften bis zu einem Freibetrag steuerfrei, der zurzeit bei 400.000 Euro pro Kind liegt. Trotz steigender Preise gilt dieser Grenzwert unverändert seit 2009.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2022 19:00 Uhr