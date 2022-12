Lindner verkündet Einigung in der Ampel über höhere Freibeträge bei der Erbschaftssteuer

Paris: Im Prozess zum Terroranschlag von Nizza sind heute alle Angeklagten schuldig gesprochen worden. Zwei Freunde des damals von der Polizei erschossenen Attentäters wurden zu jeweils 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie hätten den Täter moralisch und materiell unterstützt, erklärte der Vorsitzende Richter im Pariser Justizpalast. Sechs weitere Angeklagte bekamen Haftstrafen zwischen 2 und 12 Jahren, unter anderem wegen Waffenhandels. Am 14. Juli 2016 war ein 31-Jähriger mit einem LKW auf der Uferpromenade von Nizza in die Menge gerast. 86 Menschen wurden dabei getötet, unter ihnen zwei Schülerinnen und eine Lehrerin aus Berlin. Es gab hunderte Verletzte.

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner sieht im Streit über die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer einen Durchbruch in der Ampelregierung. Er kündigte heute an, dass die Koalition eine deutliche Anhebung der Freibeträge, wie sie auch Bayern gefordert hatte, mittragen würde. Allerdings räumte Lindner gleichzeitig ein, dass es bisher keine Initiative der Länder dahingehend gebe. Der Minister rief diese deshalb auf, im Bundesrat eine Mehrheit zu organisieren. Außerdem bekräftigte der FDP-Chef die Position seiner Partei, die sich für eine Erhöhung der Freibeträge um ein Viertel ausgesprochen hatte. In der Regel bleiben Erbschaften bis zu einem Freibetrag steuerfrei, der zurzeit bei 400.000 Euro pro Kind liegt. Trotz steigender Preise gilt dieser Grenzwert unverändert seit 2009.

München: Die Staatsregierung legt einen Härtefallfonds zur Entlastung kleiner und mittlerer Unternehmen von den Energiepreisen auf. Das hat Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung angekündigt. Um den Fonds in Anspruch nehmen zu können, müssten sich die Energiekosten der Betriebe verdoppelt haben und sie in ihrer Existenz gefährdet sein. Helfen könne der Freistaat dann mit einer Summe von bis zu maximal zwei Millionen Euro, so Söder. Gedacht ist das Geld auch für Vereine und öffentliche Einrichtungen, die mit Öl und Holzpellets heizen und bislang nicht von den Hilfen des Bundes für Gas- oder Fernwärmekunden profitieren. Parallel dazu arbeitet der Bund daran, auch für Privatpersonen mit Öl- oder Pelletheizungen Geld zur Verfügung zu stellen. Laut einem Eckpunktepapier, das der ARD vorliegt, sollen Haushalte bis zu 2.000 Euro erhalten. Das Geld soll über die Bundesländer ausgezahlt werden.

Straßburg: Die griechische Europapolitikerin Kaili ist wegen schwerer Korruptionsvorwürfe ab sofort nicht mehr Vizepräsidentin des EU-Parlaments. 625 Abgeordnete stimmten für ihre Absetzung, nur einer war dagegen und begründete das mit der Unschuldsvermutung. Zwei Abgeordnete enthielten sich. Parlamentspräsidentin Metsola schrieb auf Twitter, die Integrität des EU-Parlaments stehe an oberster Stelle. Kaili gehörte zu Metsolas 14 Stellvertretern. Sie soll Geld und Geschenke angenommen haben, damit sie für das WM-Gastgeberland Katar Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt. Mit drei weiteren Verdächtigen sitzt sie seit Sonntag in Belgien in Untersuchungshaft. Kaili ließ alle Vorwürfe über ihren Anwalt zurückweisen.

Paris: Die Ukraine kann mit Winter-Soforthilfen von einer Milliarde Euro rechnen. Das Geld wurde bei einer internationalen Geberkonferenz in der französischen Hauptstadt gesammelt. 70 Länder und Organisationen nahmen daran teil und sagten nicht nur Spenden, sondern auch konkrete Hilfslieferungen zu. Auch Deutschland ist nach eigenen Angaben mit 50 Millionen Euro dabei. Der ukrainische Präsident Selenskyj, der per Video zum dem Treffen dazugeschaltet wurde, erklärte, sämtliche Energiezentralen seien von den Russen beschädigt oder zerstört worden. Generatoren seien so wichtig geworden wie gepanzerte Fahrzeuge und Schutzwesten, fügte er hinzu. Der Gastgeber der Konferenz, Frankreich, will unter anderem mit medizinischem Material, Schulbussen und bei der Minenräumung helfen.

Neuruppin: In Bayern, Brandenburg und vier weiteren Bundesländern hat es heute Razzien bei Mitgliedern der Klima-Protestbewegung "Letzte Generation" gegeben. Insgesamt wurden elf Wohnungen und Räume durchsucht. Federführend war die Staatsanwaltschaft im brandenburgischen Neuruppin. Konkreter Auslöser waren Aktionen der Protestbewegung in der Raffinerie Schwedt, die Benzin für große Teile Ostdeutschlands produziert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Angehörige der "Letzten Generation" sprechen dagegen von einem Einschüchterungsversuch. Umwelt- und KIimaorganisationen bekundeten Solidarität mit der "Letzten Generation". CDU-Chef Merz begrüßte die Razzia. Bei den Aktionen der Gruppe handele es sich um gefährliche Eingriffe in den Straßen- und Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch und andere Straftatbestände, so Merz.

Washington: Forscher in den USA haben einen Durchbruch bei der Kernfusion verkündet. Einem Team aus Kalifornien gelang es demnach zum ersten Mal, beim Verschmelzen von Atomkernen auf der Erde mehr Energie zu gewinnen als zu verbrauchen. US-Energieministerin Granholm sprach von einer Sensation und einem Meilenstein auf dem Weg zur Erschließung neuer Energiequellen. Mithilfe der Kernfusion könnte in einigen Jahren Strom in riesigen Mengen produziert werden. Diese Form der Energiegewinnung ähnelt den Vorgängen in Sternen wie der Sonne. Dabei werden kleinere Atomkerne zu größeren verschmolzen. Die Technologie gilt als sauber und sicher. Bei der Kernkraft dagegen werden große Atome gespalten, es drohen Unfälle und es entsteht radioaktiver Abfall.

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht im Süden und Westen Schnee. Morgen geht er in Alpennähe in Regen über