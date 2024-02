Lindner und Söder lehnen Habeck-Vorstoß zur Unternehmenssteuerreform ab

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck hat mit seinem Vorschlag für eine Unternehmenssteuerreform heftige Kritik bei der Opposition und eine Debatte innerhalb der Regierung ausgelöst. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte dem BR wörtlich: "Dieses Konzept geht von A bis Z nicht auf". Er warf Habeck vor, er wolle Milliardenbeträge an Großkonzerne geben, dann die mittelständische Wirtschaft belasten und am Ende neue Schulden fordern. Laut Söder sollten die Unternehmen durch niedrigere Steuern und niedrigere Energiepreise entlastet werden. Bundesfinanzminister Lindner von der FDP regte in der ARD an, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Den Vorschlag Habecks, ein Sondervermögen zur Stärkung der Unternehmen einzurichten, lehnte auch Lindner ab. Allerdings seien sich der Wirtschaftsminister und er in der Analyse des Problems einig, so der Finanzminister - und wörtlich: "Wir können und wir müssen nun etwas tun, nachdem dieser Stein ins Rollen gebracht worden ist."

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2024 21:30 Uhr