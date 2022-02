Lindner und Bundeswehr-Verband fordern mehr Geld für die Bundeswehr

Russland will Offensive ausweiten, Briten und USA melden Probleme beim russischen Vormarsch

Kiew: Am dritten Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine sind widersprüchliche Meldungen über den Verlauf gekommen. Russland meldet, es habe seine Offensive noch ausgeweitet. Zur Begründung heißt es, die Ukraine habe Verhandlungen mit Russland abgelehnt. Das wiederum wird von der Regierung in Kiew dementiert. Die britische Regierung meldet unter Berufung auf Geheimdienstkreise, der russische Vormarsch sei ins Stocken geraten. Gründe seien logistische Probleme und der heftige Widerstand ukrainischer Einheiten. Ähnliche Informationen kommen aus US-Regierungskreisen. Überprüfen lassen sich all diese Meldungen nicht. Die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben inzwischen eine vollständige Ausgangssperre bis morgen früh verhängt. Wer in dieser Zeit auf den Straßen gesichtet werde, werde als Mitglied von Sabotagegruppen betrachtet, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Laut Bürgermeister Klitschko sind solche Sabotage-Trupps bereits in der Stadt, jedoch keine regulären russischen Truppen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2022 22:00 Uhr