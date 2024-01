Lindner stimmt FDP beim Dreikönigstreffen auf Kurs für das neue Jahr ein

Stuttgart: Das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP hat am Vormittag im Stuttgarter Opernhaus begonnen. Die Delegierten stimmen sich dort auf das neue Jahr ein: Parteichef Lindner sagte in seiner Auftaktrede, auch in schwierigen Zeiten stehe die Partei weiter für ihre Werte ein - allen voran die Freiheit. Die FDP sei gegen Bevormundung und Verbote. Dieses Jahr, so Lindner, werde das Jahr der Gestaltung. Den Koalitionspartner, die Grünen, rief er auf, ihre politischen Vorschläge und Ideen mehr an die Realität und Lebenswirklichkeit der Menschen anzupassen. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine bekräftigte der FDP-Chef, dass Deutschland weiter an der Seite Kiews stehe. Wörtlich fügte Lindner hinzu: "In der Ukraine werden auch unsere Werte verteidigt." Man helfe der Ukraine nicht aus Nächstenliebe, sondern um die Freiheit des Westens zu verteidigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 14:00 Uhr