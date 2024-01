Lindner stimmt FDP bei Dreikönigstreffen auf Kurs ein

Berlin: FDP-Chef Lindner hat seine Partei bei ihrem Dreikönigstreffen auf weitere Konflikte in der Koalition eingestimmt. In seiner Rede im Stuttgarter Opernhaus erteilte Lindner den Ausgabewünschen von SPD und Grünen eine Absage. Eine auf Umverteilung basierende Politik sei mit der FDP nicht zu machen. Auch Steuererhöhungen oder eine erneute Umgehung der Schuldenbremse werde es nicht geben. Selbstkritisch äußerte sich Lindner zum Erscheinungsbild der Koalition. Den Bestand des Ampel-Bündnisses stellt Lindner aber nicht in Frage. Die designierte Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl, Strack-Zimmermann, warnte in ihrer Rede vor dem Erstarken antidemokratischer Kräfte. Mit Blick auf die Zeit nach der Europawahl im Juni sagte sie, die AfD und die geplante Wagenknecht-Partei seien Kräfte, die ins EU-Parlament reinwollten, um die EU von innen zu zerstören.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 22:00 Uhr