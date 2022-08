Lindner stellt Steuerentlastungspläne vor

Nachrichtenarchiv - 10.08.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Die Preise in Deutschland steigen weiterhin stark. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat für den Juli eine Inflationsrate von 7,5 Prozent errechnet und damit vorläufige Schätzungen bestätigt. Gegenüber Juni und Mai ist das zwar ein leichter Rückgang, aber immer noch viel mehr als der angestrebte Wert von zwei Prozent. Die steigenden Preise führen dazu, dass sich die Bürger von ihrem Einkommen immer weniger leisten können. Um diesem Effekt entgegen zu wirken, will Finanzminister Lindner zumindest die sogenannte "kalte Progression" bei der Einkommensteuer verringern. Dafür soll der Grundfreibetrag in zwei Stufen um insgesamt rund 600 Euro erhöht werden. Auch weitere Steuereckwerte sollen steigen, so dass von möglichen Brutto-Lohnerhöhungen auch netto mehr übrig bleibt. Lindner will die Pläne in einer Stunde näher erläutern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.08.2022 09:45 Uhr