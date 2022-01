Lindner stellt Rückkehr zur Schuldenbremse für 2023 in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 14.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bundestag hat Finanzminister Lindner die Grundzüge seiner Haushaltspolitik vorgestellt. Für nächstes Jahr kündigte er die Rückkehr zur Schuldenbremse an und sprach sich ausdrücklich gegen eine weitere Aufweichung des verfassungsrechtlich verankerten Gebots aus. Nicht alles, was wünschenswert sei, können auch finanziert werden, sagte Lindner. Der Finanzminister gab auch das Ergebnis des vorläufigen Haushaltsabschlusses für 2021 bekannt. Demnach wurden im vergangenen Jahr 24,8 Milliarden Euro weniger Schulden gemacht als von der Vorgängerregierung geplant. Die oppositionellen Unionsparten boten dem Finanzminister ihre Kooperation an, übten aber auch Kritik. Der stellvertretende Fraktionschef Middelberg sagte, die Bundesregierung habe kein steuerpolitisches Programm, alles sei purer Stillstand.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2022 10:00 Uhr