Lindner stellt Rabatt auf Benzin in Aussicht

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner will aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise Autofahrer mit Sprit-Rabatten entlasten. Es gehe darum, die Preise an der Zapfsäule effektiv auf unter zwei Euro pro Liter Benzin oder Diesel zu drücken, sagte er im ZDF. Denkbar sei seiner Meinung nach, dass ein solcher Krisen-Rabatt für Kraftstoffe 30 bis 40 Cent pro Liter betrage. Diese würden dem Verbraucher dann auf der Quittung abgezogen. Der Finanzminister betonte, dass der Rabatt zeitlich begrenzt sein müsse, zum Beispiel auf drei Monate. Die konkrete Ausgestaltung sei noch offen. Autofahrer über Steuersenkungen zu entlasten, halte er dagegen für nicht so schnell umsetzbar, sagte Lindner. Grüne und Mineralölunternehmen hatten zuvor kritisiert, dass der Vorschlag des FDP-Chefs einen riesigen bürokratischen Aufwand nach sich ziehe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.03.2022 22:45 Uhr