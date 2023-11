Lindner sperrt Teile des Haushalts für alle Ministerien

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat eine teilweise Haushaltssperre für alle Ministerien der Bundesregierung verhängt. Betroffen sind Verpflichtungsermächtigungen, also zukünftige Ausgaben, die bereits heuer beschlossen wurden. Lindners Staatssekretär Gatzer teilte mit, es brauche nun eine "Überprüfung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage". Auslöser ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds. Weil die Umwidmung von Corona-Krediten in den Fonds verfassungswidrig war, fehlen nun 60 Milliarden Euro. Unterdessen warnt der Bundesrechnungshof in einer Vorab-Stellungnahme vor der Verabschiedung des Haushalts für das kommende Jahr. Der Haushalt 2024 sei in verfassungsrechtlicher Hinsicht "äußerst problematisch", urteilen die Kontrolleure. Bundeswirtschaftsminister Habeck warnt indes vor steigenden Energiepreisen. Durchs das Karlsruher Urteil zum Klima- und Transitionsfonds sieht Habeck auch die Energiepreisbremse in Gefahr. Die Schuldenbremse kritisierte Habeck als zu statisch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2023 04:00 Uhr