Lindner sieht wegen Corona keine Konjunktur für FDP-Grundwerte

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der Corona-Pandemie haben die Grundwerte der FDP nach den Worten des Parteivorsitzenden Lindner gerade keine Konjunktur. Im Sommerinterview der ARD sagte Lindner, viele Menschen wünschten sich derzeit einen starken Staat. Der sei in der Krise zwar auch nötig. Es gebe aber eine wachsende Gruppe an Menschen, die besorgt sei, dass Grundrechte während der Pandemie ohne Debatte eingeschränkt worden seien. Auch deshalb wird die FDP laut Lindner weiter für ihr Ideal der Selbstverantwortung werben. Über das Corona-Rettungspaket der Großen Koalition sagte der FDP-Chef, eine Volkswirtschaft wie Deutschland könne nicht dauerhaft mit Schulden am Überleben gehalten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 23:00 Uhr