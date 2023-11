Lindner sieht Verantwortung für höhere Gastro-Mehrwertsteuer bei Koalitionspartnern

Finanzminister Lindner macht die Koalitionspartner in der Bundesregierung dafür verantwortlich, dass die Mehrwertsteuer in der Gastronomie zum Jahreswechsel ausläuft. Der "Bild am Sonntag" sagte er, wenn alle an einem Strang gezogen hätten, wäre eine weitere Verlängerung dringewesen. Grüne und SPD hätten aber andere Prioritäten gehabt. Ab kommendem Jahr beträgt die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder 19 statt derzeit 7 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 01:00 Uhr