Lindner sieht schnelle Einigung bei Kindergrundsicherung

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner geht davon aus, dass sich die Regierung sehr schnell auf die Eckpunkte der geplanten Kindergrundsicherung einigen wird. Im ZDF-Sommerinterview wollte er keinen konkreten Termin nennen. Aber alles ginge nun "sehr rasch", so Lindner vor einer neuen Verhandlungsrunde mit Familienministerin Paus und Kanzler Scholz. Scholz hatte zuvor deutlich gemacht, dass er den Streit in wenigen Tagen beilegen will. Lindner unterstrich, es gebe auch keine Krisengespräche, sondern Arbeitsgespräche. Der Streit über die Kindergrundsicherung war in der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause eskaliert. Familienministerin Paus hatte das Gesetz für mehr Wirtschaftswachstum von Linder blockiert, weil sie die Finanzierung ihres Projekts der Kindergrundsicherung noch nicht gewährleistet sieht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 23:00 Uhr