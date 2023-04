Lindner sieht nur begrenzte Fördermittel für Heizungstausch

Meldungsarchiv - 08.04.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In der Debatte über den Austausch von Öl- und Gasheizungen sieht Finanzminister Lindner nur begrenzten Spielraum für staatliche Fördermittel. Der "Rheinischen Post" sagte der FDP-Minister, der steigende CO2-Preis werde in den kommenden Jahrzehnten ohnehin wirtschaftliche Anreize für Veränderungen setzen. Ziel der Bundesregierung sei es, soziale Härten zu vermeiden. Allerdings müsse klar gesagt werden, dass der Staat nicht auf Dauer und nicht vollständig die Kosten tragen könne. Lindner betonte, er halte stattdessen Subventionen bezogen auf die auszutauschende Heizung für sinnvoll. Dann würden diejenigen die höchste Förderung erhalten, deren Heizsysteme den höchsten CO2-Ausstoß hätten. Aus der Union kam erneut Kritik an den Plänen der Ampel-Koalition. Die CDU-Politikerin Klöckner sagte der "Bild", mehr Klimaschutz sei wichtig und richtig. Wer aber die Brechstange ohne Rücksicht auf Verluste ansetze, der gefährde die Akzeptanz.

