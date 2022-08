Lindner sieht keinen Spielraum für neues Neun-Euro-Ticket

Linke warnt vor sozialer Katastrophe wegen steigender Preise

Berlin: Wegen der stark gestiegenen Preise für Gas und Lebensmittel infolge des Ukraine-Kriegs droht aus Sicht der Linken eine soziale Katastrophe in Deutschland. Parteichef Schirdewan sagte im ARD-Sommerinterview, dadurch sei auch die Demokratie in Deutschland gefährdet. Er warnte vor einer - so wörtlich - gewaltigen Welle von Energiearmut, die zusammen mit der hohen Inflation dazu führe, dass die Leute sich die Nahrungsmittel nicht mehr leisten können und dass die Mieten immer weiter steigen. Angesichts der drohenden Verwerfungen in den kommenden Monaten beginne die extreme Rechte schon jetzt zu mobilisieren, so Schirdewan. Denen gehe es aber nicht um die soziale Frage, sondern um ihr antidemokratisches Programm. Zugleich kündigte er an, dass auch die Linke im Herbst zu Protesten aufrufen werde. Ziel sei es, die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP zum Handeln zu bewegen.

