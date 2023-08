Lindner sichert Ukraine weitere Unterstützung zu

Kiew: Bei seinem ersten Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat Bundesfinanzminister Lindner dem Land weitere Unterstützung zugesagt. Der FDP-Politiker betonte, er habe großen Respekt vor dem, was die Ukraine geleistet habe. Deshalb komme er auch nicht als Vertreter einer Gebernation, sondern einer Partnernation. Nach seinen Worten wird Deutschland seinen Beitrag leisten, damit die Ukraine eine prosperierende Zukunft hat. In dem Zusammenhang kündigte Lindner eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Finanzen, Kreditwesen, Zoll und Investitionen an. Mit Blick auf die Diskussion über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern sagte Lindner, Deutschland werde im Kreis der Verbündeten beraten. Er selbst hege Sympathie für die Lieferung solcher Waffen, daher hoffe er auf eine baldige Klärung in der Frage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 17:00 Uhr