Lindner schlägt besondere Ladenöffnungszeiten für ältere und gefährdete Menschen vor

Nachrichtenarchiv - 13.11.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: FDP-Chef Lindner hat eine Änderung der Strategie bei der Corona-Bekämpfung in Deutschland gefordert. Im ARD-ZDF-Morgenmagazin sagte er, die derzeitigen Schließungen, beispielsweise der Gastronomie, richteten enormen sozialen und wirtschaftlichen Schaden an. Dieser stehe in keinem Verhältnis zum Effekt und es sei auch nicht absehbar, wann die Maßnahmen wieder aufgehoben werden könnten. Lindner schlug statt dessen besondere Regelungen zum Schutz älterer und gefährdeter Menschen vor: So könnten Apotheken kostenlose FFP2-Masken an über 60-Jährige und Vorerkrankte abgeben. Außerdem könnte der Lebensmittel-Einzelhandel seine Geschäfte zu bestimmten Uhrzeiten nur für ältere und besonders gefährdete Menschen öffnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2020 09:00 Uhr