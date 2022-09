Lindner ruft junge Klimaschützer zu Ausbildung im Handwerk auf

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: Bundesfinanzminister Lindner hat junge Klimaaktivisten dazu aufgerufen, sich als Handwerker ausbilden zu lassen. Anlässlich des Tags des Handwerks sagte Lindner wörtlich: "Man kann nicht nur für Klimaschutz demonstrieren, man muss auch Klimaschutz montieren und installieren." Seiner Ansicht nach wird in Deutschland zwar viel über die Energiewende gesprochen. Es brauche aber mehr junge Menschen, die einen Beruf in der Branche ergreifen, so der FDP-Politiker mit Blick auf den Fachkräftemangel. Bei der Meisterfeier der Handwerkskammer Dresden verwies Lindner darauf, dass sich wegen des Klimaschutzes großartige Karrieren anböten.

