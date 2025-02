Lindner ruft bei Parteitag zur Verteidigung der politischen Mitte auf

Potsdam: FDP-Chef Lindner ruft dazu auf, die politische Mitte in Deutschland zu verteidigen. Diese stehe von links und rechts unter Druck, sagte Lindner zwei Wochen vor der Bundestagswahl beim FDP-Parteitag in Potsdam. Er mahnte wörtlich: "Wenn die Mitte weicht, ändert sich unser Land." Die AfD, so Lindner, mache man nicht klein mit Appellen oder Lichterketten, sondern indem man die Probleme klein mache, die die Partei groß gemacht hätten. Dazu ist für Lindner eine Wirtschaftswende notwendig sowie eine Politik der Freiheit und Eigenverantwortung. Außerdem brauche es eine andere Migrationspolitik. Es werde denen zu schwer gemacht zu kommen, die das Land dringend brauche, und denen zu leicht gemacht zu bleiben, die irregulär in den Sozialstaat eingewandert seien. Die FDP kämpft um ihren Wiedereinzug in den Bundestag. Im jüngsten ARD-Deutschlandtrend kommt die Partei auf vier Prozent und wäre damit nicht mehr im Parlament vertreten.

