Lindner ruft auf FDP-Parteitag zum Impfen auf

Nachrichtenarchiv - 19.09.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch die FDP hält heute einen außerordentlichen Parteitag ab. Ihr Vorsitzender Lindner appellierte in seiner Rede an die Bürger, sich impfen zu lassen. Wer in Freiheit leben wolle, müsse dafür auch selbst Verantwortung übernehmen. Lindner mahnte, es dürfe in Deutschland auch im Herbst nicht wieder zu pauschalen Freiheitsbeschränkungen und einem Lockdown kommen. Die sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schäden seien bereits groß genug. Die Klimaschutzpläne der Grünen kritisierte Lindner scharf, statt auf Verbote wolle die FDP auf moderne Technologien setzen. Deutschland müsse nicht Moralweltmeister sein, wenn andere folgen sollten, sondern Technologieweltmeister, so der FDP-Chef.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.09.2021 14:00 Uhr