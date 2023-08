Lindner rechnet mit rascher Einigung zu Steuerentlastungen für Firmen

Berlin: Mit Blick auf die angespannte Wirtschaftslage in Deutschland arbeitet die Bundesregierung weiter an steuerlichen Entlastungen für Unternehmen. Finanzminister Lindner rechnet nach eigenen Angaben mit einer Einigung im Kabinett noch in diesem Monat. Der "FAZ" sagte er, sein Kurs werde von Wirtschaftsminister Habeck unterstützt. Das sogenannte Wachstumschancengesetz soll bei der Kabinettsklausur in Meseberg Ende des Monats beschlossen werden. Gestern konnte die Regierung ein milliardenschweres Hilfspaket nicht auf den Weg bringen, weil Familienministerin Paus ihr Veto eingelegt hatte. Sie fordert im Gegenzug für das Gesetz, das Firmen unter anderem bessere Abschreibungsmöglichkeiten einräumt, zusätzliche Mittel im Bundeshaushalt für die ebenfalls von der Ampel-Koalition geplante Kindergrundsicherung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 18:00 Uhr