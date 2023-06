Lindner rechnet mit baldiger Abstimmung über Heizungsgesetz

Meldungsarchiv - 27.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nach dem Durchbruch bei den Gesprächen über das Heizungsgesetz rechnet Finanzminister Lindner noch vor der Sommerpause mit der Verabschiedung der neuen Regeln im Bundestag. Am Rande eines Treffens mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen in Weimar sagte Lindner, wenn alle Fraktionen einverstanden sind, sehe er keine unüberwindlichen Hürden mehr dafür. Er lobte die erzielte Einigung, sie gehe in eine absolut richtige Richtung. Die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP hatten sich in der vergangenen Nacht auf letzte Details des lange umstrittenen Gesetzes verständigt. Was genau auf Hausbesitzer und Mieter jetzt zukommt, soll übermorgen veröffentlicht werden. In der ersten Juli-Woche könnte der Bundestag dann abschließend darüber abstimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2023 12:00 Uhr