Lindner reagiert zurückhaltend auf Vorschlag nach Einmalzahlungen

Nachrichtenarchiv - 27.06.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat zurückhaltend auf den Kanzler-Vorschlag zu steuerfreien Einmalzahlungen der Arbeitgeber reagiert. Scholz will damit bei den kommenden Tarifverhandlungen einen Inflationsausgleich für die Beschäftigten erreichen. Im Gegenzug forderte er die Gewerkschaften zur Lohnzurückhaltung auf. Lindner schrieb auf Twitter, Einmalzahlungen könnten sinnvoll sein. Wo Unternehmen hohe Gewinne machten, sei eine Subventionierung der Arbeitgeber aber nicht angezeigt. Bankenpräsident Sewing sieht in der Inflation und den negativen Realzinsen erheblichen sozialen Sprengstoff. Er bezeichnete sie als Spaltpilz für die Gesellschaft. Wenn ein hoher Prozentsatz der berufstätigen Familien sage, man könne aufgrund der gestiegenen Preise am Ende des Monats nichts mehr sparen, dann führe das auf Dauer zu gesellschaftlicher Unruhe, so Sewing.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2022 06:00 Uhr