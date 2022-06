Lindner rät zu vorurteilsfreier Debatte über Kernkraft

Guterres warnt vor beispielloser Welle von Hunger und Armut

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat vor massiven Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf arme Länder gewarnt. Die Folgen seien bereits jetzt schwerwiegend und beschleunigten sich, sagte Guterres bei der Vorstellung eines UN-Berichts in New York. Demnach sind rund 1,6 Milliarden Menschen weltweit von den Auswirkungen des Krieges betroffen. Man befürchte eine beispiellose Welle von Hunger und Armut, die in Teilen der Welt zu sozialem und wirtschaftlichem Chaos führen könne, so Guterres.

