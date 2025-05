Lindner rät FDP von Kurswechsel ab

Lindner rät FDP zur Beibehaltung des politischen Kurses: In seiner Abschiedsrede auf dem Parteitag der Liberalen in Berlin sagte der scheidende FDP-Chef, die Zukunft der Partei liege nicht in einem Schwenk nach links oder rechts, sondern in einer politischen und personellen Erneuerung. Lindner plädierte dafür, die Grundüberzeugungen nicht zu verändern. Als Nachfolger Lindners im Parteivorsitz stellt sich der frühere Fraktionschef Dürr zur Wahl.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2025 14:45 Uhr