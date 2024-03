Lindner plant Steuerentlastung für Berufstätige

Berlin: Finanzminister Lindner will Millionen Deutsche noch in diesem Jahr steuerlich entlasten. Lindner erklärte, das Bürgergeld sei wegen der hohen Inflationserwartung zum 1. Januar massiv und überproportional erhöht worden. Das müsse jetzt auch rückwirkend zu einer Erhöhung des Grundfreibetrags in der Lohn- und Einkommensteuer führen. Das bedeute, auch im laufenden Jahr werde es für die arbeitende Bevölkerung eine weitere steuerliche Entlastung geben. Auch für 2025 und 2026 stellte Lindner Veränderungen bei der Einkommensteuer in Aussicht. Dann müsse erneut die sogenannte kalte Progression ausgeglichen werden. Wenn nichts getan werde, würden Menschen, die eine Gehaltserhöhung bekommen, die gerade mal die Inflation ausgleicht, steuerlich stärker belastet werden, erklärte der Finanzminister.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 12:00 Uhr