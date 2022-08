Lindner plant neue Bundesbehörde gegen Geldwäsche

Nachrichtenarchiv - 23.08.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner will den Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland neu organisieren und damit verbessern. Es gebe in Bund und Ländern zu viele Behörden dafür und zu viele aufgesplitterte Kompetenzen, so Lindner. Deshalb plane er eine neue zentrale Bundesbehörde, in der Ermittlerinnen und Ermittler eigenständig im Bereich Finanzkriminalität arbeiteten. Der FDP-Politiker sagte dem Spiegel, statt sich mit der Aufdeckung von Geldwäsche-Straftaten zufriedenzugeben, müsse der Spur des Geldes konsequent gefolgt werden. Zeitlich passend kommt voraussichtlich heute vom internationalen Institut gegen Geldwäsche FATF der neue Prüfbericht zu Deutschland. Bei der letzten Prüfung 2010 hatte Deutschland miserabel abgeschnitten und gilt als Paradis für Geldwäscher.

