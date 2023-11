Lindner plant Nachtragshaushalt ohne Schuldenbremse

Berlin: Die Bundesregierung will die Schuldenbremse für das laufende Jahr erneut aussetzen. Um das zu erreichen, soll der Bundestag eine außergewöhnliche Notlage feststellen, wie zuletzt wegen des Ukraine-Kriegs und der Folgen geschehen. Den Plan verband Finanzminister Lindner am Nachmittag mit der Ankündigung eines Nachtragshaushalts für dieses Jahr. Notwendig wird das, weil das Bundesverfassungsgericht in der vergangenen Woche Teile des bisherigen Haushalts für grundgesetzwidrig erklärt hatte. Konkret ging es um mehrjährige Ausgaben etwa durch den Klima- und Transformationsfonds. Kritik an Lindners Ankündigung kam von Bayerns Finanzminister Füracker. Er nannte das Handeln der Bundesregierung "plan- und kopflos". Bayern habe vor einem Jahr vorgeschlagen, wegen höherer Energiepreise eine Notlage zu erklären. Das sei damals abgelehnt worden. Nun werde eine Notlage aber wohl genau so begründet, sagte der CSU-Politiker dem BR.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2023 21:00 Uhr