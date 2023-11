Lindner plant Nachtragshaushalt ohne Schuldenbremse

Berlin: Finanzminister Lindner will dem Kabinett am kommendem Mittwoch einen Nachtragshaushalt vorlegen, der eine Aufhebung der Schuldenbremse im laufenden Jahr vorsieht. Damit will die Regierung dem Bundestag vorschlagen, erneut eine nationale Notlage zu erklären. So sollen Kredite in Höhe von rund 45 Milliarden Euro auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage gestellt werden. Darin sind vor allem Ausgaben des Krisen-Fonds enthalten, aus dem die Hilfsprogramme wegen der gestiegenen Strom- und Gaspreise bezahlt werden. SPD-Chef Klingbeil fordert indes, die Schuldenbremse für 2024 ebenfalls auszusetzen. Es gebe viele politische Gründe, auch für das kommende Jahr eine Notlage zu erklären. AfD-Chef Chrupalla kritisierte den Nachtragshaushalt für heuer und warf Lindner vor, er beuge sich einer grünen Transformationsagenda.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.11.2023 20:15 Uhr