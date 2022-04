Lindner plant knapp 40 Milliarden Euro zusätzliche Schulden

Nachrichtenarchiv - 25.04.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Als Folge des Ukraine-Krieges will die Bundesregierung in diesem Jahr fast 40 Milliarden Euro mehr an Schulden aufnehmen als urprünglich geplant. Laut Finanzministerium sieht der von Bundesfinanzminister Lindner angekündigte Ergänzungshaushalt weitere Kredite von 39,2 Milliarden Euro vor. Zusammen mit dem im März vorgelegten Entwurf für den Kernhaushalt liegt die Nettokreditaufnahme dieses Jahr damit bei knapp 139 Milliarden Euro. Der Bundestag muss für die hohe Neuverschuldung das dritte Jahr in Folge die Schuldenbremse im Grundgesetz außer Kraft setzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2022 16:00 Uhr