Lindner plant kleinere Steuerentlastung für Landwirte

Berlin: Finanzminister Lindner hat eine kleinere Steuerentlastung für Bauern angekündigt. Er will die sogenannte Tarifglättung für landwirtschaftliche Betriebe wieder einführen, die 2022 ausgelaufen war. Wenn in einem Jahr hohe Gewinne erzielt werden und in einem anderen nicht, verringert sich dadurch künftig die Steuerlast. Nach Angaben von Lindner ergibt das auf drei Jahre gesehen eine Entlastung von 150 Millionen Euro. Die Regierung steht unter Druck seitens der Länder und des Bauernverbandes, weil sie den Steuernachlass beim Agrar-Diesel schrittweise abschaffen will. Die Union macht ihre Zustimmung zum Wachstumschancengesetz am Freitag im Bundesrat davon abhängig, dass die Ampel-Koalition die Pläne zurücknimmt oder die Bauern an anderen Stellen entlastet. Das Wachstumschancengesetz soll Unternehmen jährliche Steuererleichterungen in Milliardenhöhe bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2024 18:00 Uhr