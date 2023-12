Lindner plädiert für Teilreform der Schuldenbremse

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner lehnt eine Reform der Schuldenbremse nicht mehr gänzlich ab. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte FDP-Chef, er plane, die Berechnung der sogenannten Konjunkturkomponente zu überarbeiten. So könnte man bei einem Abschwung mehr Schulden machen - und das Geld bei einem Aufschwung wieder zurückholen. Dafür wäre keine Grundgesetzänderung nötig, weil nur Ausführungsgesetze mit der Mehrheit der Ampel-Koalition geändert werden müssten. Zum Streit über den geplanten Wegfall von Agrarsubventionen sagte Lindner, er sei offen dafür, stattdessen an anderen Stellen zu kürzen. Über das Thema werde noch gesprochen werden müssen. Wirtschaftsminister Habeck dagegen hält daran fest, die Beihilfe für Agrardiesel zu streichen. //stop//Der Deutsche Bauernverband rechnet mit einer Mehrbelastung von fast einer Milliarde Euro - und hat für Montag eine Demonstration am Brandenburger Tor angekündigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2023 14:45 Uhr