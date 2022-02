Lindner offen für höhere Pendlerpauschale

Nachrichtenarchiv - 08.02.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts steigender Energiepreise fordert Bundesfinanzminister Lindner, Haushalte in Deutschland weiter zu entlasten. Dafür müsse die EEG-Umlage abgeschafft werden, sagte Lindner dem Sender RTL. Die Entscheidung darüber müsse bald fallen, mit dem Wegfall würden Haushalte um durchnittlich 150 Euro bei der Stromrechnung entlastet. Außerdem zeigte sich Lindner offen dafür, die Pendlerpauschale anzupassen. Dafür müsse das Steuersystem verändert werden. Eine aktuelle Umfrage des Münchner ifo-Instituts zeigt, dass fast die Hälfte der deutschen Unternehmen in den nächsten drei Monaten die Preise erhöhen will.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.02.2022 10:45 Uhr