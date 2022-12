Lindner nennt "Letzte Generation" brandgefährlich

Nachrichtenarchiv - 15.12.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte über den Umgang mit Klima-Aktivisten hat FDP-Chef Lindner die Gruppierung "Letzte Generation" als brandgefährlich bezeichnet. Der nächste Schritt wäre die Relativierung der Demokratie, sagte Lindner in seinem Podcast. Er warf der Gruppe eine Form von Selbstermächtigung und Selbstüberhöhung vor, bei der sie ihr eigenes Anliegen zum wichtigsten erkläre. Setze man das fort, komme man geradezu zu einem autoritären Gesellschaftsmodell, bei dem eine Gruppe von Eingeweihten einer Mehrheit sage, was gut und richtig sei, so Lindner weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2022 11:00 Uhr