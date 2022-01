Lindner nennt Impfpflicht empfindlichen Eingriff in Selbstbestimmungsrecht

Nachrichtenarchiv - 06.01.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag verschiebt seine Beratungen über eine allgemeine Impfpflicht. Statt schon in der kommenden Woche über konkrete Gesetzwntwprfe zu beraten, soll es zunächst sogenannte Orientierungsdebatten geben. Die SPD peilt einen endgültigen Beschluss bis spätestens Ende März an. Dabei soll der sogenannte Fraktionszwang aufgehoben werden. FDP-Chef Lindner hat eine allgemeine Impfpflicht als empfindlichen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen bezeichnet. Beim Dreikönigstreffen der Liberalen sagte er, darüber müsse zurecht über Parteilinien hinweg entschieden werden. Mit Blick auf die morgigen Beratungen von Bund und Ländern über die weitere Corona-Politik erklärte Lindner, es müsse ein konsequenter Gesundheitsschutz garantiert werden bei möglichst viel gesellschaftlicher Freiheit. CSU-Chef Söder ist nach eigenen Worten etwas verunsichert, was eine allgemeine Impfpflicht angeht. Es gehe nicht nur um die juristische Absicherung, auch das Verfahren müsse genau geklärt werden, sagte er im Sender "Bild".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2022 15:00 Uhr