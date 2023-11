Lindner macht SPD und Grüne für Rückkehr zum normalen Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie verantwortlich

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat die Koalitionspartner von SPD und Grünen für die Rückkehr zum normalen Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie verantwortlich gemacht. Wenn alle Parteien an einem Strang gezogen hätten, wäre eine Verlängerung drin gewesen. SPD und Grüne hätten aber andere Prioritäten gehabt, sagte Lindner in der "Welt am Sonntag". Die Koalition hat vor wenigen Tagen beschlossen, den reduzierten Mehrwertsteuersatz für Speisen zum Jahresende auslaufen zu lassen. Statt sieben werden dann wieder 19 Prozent erhoben. Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband rechnet nun damit, dass Gaststätten schließen müssen. In jedem Fall werde Essengehen teurer, so Verbandspräsidentin Inselkammer. Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen aber, dass die Preise aktuell trotz der gesenkten Mehrwertsteuer um 20 Prozent höher liegen als im Januar 2021.

