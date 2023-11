Lindner macht SPD und Grüne für höhere Mehrwertsteuer in der Gastronomie verantwortlich

Berlin: Nach den Worten von Bundesfinanzminister Lindner ist die Mehrwertsteuer-Erhöhung in der Gastronomie gegen seinen Willen durchgesetzt worden. SPD und Grüne hätten andere Prioritäten, sagte Lindner der "Bild am Sonntag". Die Regierungskoalition hatte in der Nacht zum Freitag beschlossen, den reduzierten Satz von sieben Prozent zum Jahresende auslaufen zu lassen. Danach werden wieder 19 Prozent erhoben. Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband wirft Lindner und Bundeskanzler Scholz deshalb Wortbruch vor. Verbandspräsidentin Inselkammer wies in der "Augsburger Allgemeinen" darauf hin, dass sich auch Scholz für die geringere Mehrwertsteuer stark gemacht hat. Das Essen in den Gasthäusern werde nun massiv teurer, so Inselkammer. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung erwartet Preissteigerungen von rund zehn Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 12:00 Uhr