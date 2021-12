Lindner kündigt zweiten Nachtragshaushalt für 2021 an

Nachrichtenarchiv - 10.12.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der neue Finzminister Lindner hat nach der Sitzung des Stabilitätsrates wegen der Corona-Krise weitere Stützungsmaßnahmen angekündigt. Laut Lindner werden in einem zweiten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr 60 zusätzliche Milliarden Euro für Investitionen freigemacht. Dem Kabinett sei ein Entwurf zugeleitet worden, es solle darüber am kommenden Montag beraten. Zusätzliche Schulden seien nicht geplant. Der FDP-Politiker sprach wörtlich von einem " Booster für die Volkswirtschaft". Ziel des Gesamthaushaltes sei es ungeachtet der pandemiebedingten Notlage, grundsätzlich den Wohlstand, das Wachstum und die Beschäftigung zu sichern, so Lindner. Der Stabilitätsrat ist ein gemeinsames Gremium des Bundes und der Länder. Eine zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige Überwachung der Haushalte von Bund und Ländern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2021 16:00 Uhr