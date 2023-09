Lindner kündigt weitere Steuerentlastungen an

Berlin: Finanzminister Lindner hat weitere steuerliche Entlastungen in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt. Zum Abschluss der Haushaltsdebatte im Bundestag sprach Lindner von knapp zwei Milliarden Euro, die im Etat-Entwurf noch nicht berücksichtigt seien. Seinen Angaben zufolge steigt der steuerfreie Grundbetrag zu Beginn des nächsten Jahres um 180 auf dann 11.784 Euro. Der Kinderfreibetrag soll um 228 auf 6.612 Euro angehoben werden. Lindner stellte einen Zusammenhang mit der geplanten Erhöhung des Bürgergelds her. Wörtlich sagte der FDP-Politiker: "Was für die Bezieher sozialer Leistungen recht ist, muss für die Steuerzahler billig sein."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 23:00 Uhr