Lindner kündigt neues Entlastungspaket an

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat ein weiteres Entlastungspaket für kommendes Jahr angekündigt. Auf Twitter schreibt der FDP-Politiker, es gehe ihm um einen spürbaren und dauerhaften Inflationsausgleich. Ziel sei es, die kalte Progression abzubauen. Die verursacht, dass Erwerbstätige auch dann bei einer Lohnerhöhung mehr Einkommensteuer zahlen müssen, wenn sie real gar nicht mehr in der Tasche haben. Einzelheiten zu den Entlastungsplänen will Lindner nach Angaben des ARD-Hauptstadtstudios zeitnah bekanntgeben. Zuvor hatte der Spiegel berichtet, dass Entlastungen in Höhe von 10,1 Milliarden Euro geplant seien. Unter anderem soll demnach der Grundfreibetrag steigen, also der Anteil vom Einkommen, der nicht besteuert wird. Außerdem soll der Steuertarif an die Inflation angepasst werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2022 19:00 Uhr