Lindner kündigt Einsparungen bei Klima und Sozialem an

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat Einsparungen im Sozialbereich und bei der internationalen Zusammenarbeit angekündigt, um die Haushaltslücken in 2024 zu schließen. Lindner sagte den Funke-Medien, man werde sich mit drei großen Kostenblöcken beschäftigen müssen. Für Soziales setze der Bund aktuell 45 Prozent seiner Ausgaben ein. Arbeitslose sollen demnach schneller wieder in Arbeit gebracht werden, um die Sozialausgaben zu verringern. Weil sich die Inflation besser entwickle als prognostiziert, will Lindner auch den Anstieg beim Bürgergeld zum neuen Jahr überprüfen. Streichen will Lindner zudem bei der Entwicklungshilfe und bei staatlichen Förderprogrammen und Subventionen. Kürzungen bei Rüstung und Bundeswehr schloss der Finanzminister aber aus.

