Lindner kündigt Corona-Steuergesetz an

Nachrichtenarchiv - 02.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat ein Corona-Steuergesetz angekündigt. Der Bild am Sonntag sagte er, darin würde eine Reihe von Hilfsmaßnahmen geschaffen oder erweitert. Lindner betonte, niemand solle durch Steuerschulden während der Pandemie in den Ruin getrieben werden. Der FDP-Chef versprach außerdem, Bürger und Unternehmen in der laufenden Legislaturperionde um mehr als 30 Milliarden Euro zu entlasten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.01.2022 03:00 Uhr