Lindner kündigt Aussetzung der Schuldenbremse für 2023 an

Berlin: Die Bundesregierung will für das laufende Jahr die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse erneut aussetzen. Finanzminister Lindner kündigte am Nachmittag an, dass er dem Kabinett am kommenden Mittwoch den Entwurf für einen entsprechenden Nachtragshaushalt vorlegen werde. Damit verschafft sich die Bundesregierung die Möglichkeit, heuer die Neuverschuldung deutlich zu erhöhen. Dabei geht es laut Finanzministerium um rund 45 Milliarden Euro, die vor allem die Ausgaben des Energie-Krisenfonds rechtlich absichern sollen. Seine Aufgabe sei es, so Lindner "reinen Tisch zu machen", bevor über den Haushalt 2024 gesprochen werde. Damit zieht die Bundesregierung die Konsequenz aus dem Urteil des Verfassungsgerichts, das die Übertragung der Corona-Kredite in den Klimafonds für grundgesetzwidrig erklärte hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2023 17:00 Uhr