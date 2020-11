Lindner kritisiert Stop-and-Go-Strategie gegen Corona

Nachrichtenarchiv - 23.11.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor Beratungen der Bundesländer über schärfere Anti-Corona-Maßnahmen flammt wieder die Diskussion über deren Sinn auf. FDP-Chef Lindner hat gesagt, die eingeschlagene Strategie einer - so wörtlich - Stop-and-go-Politik werde zu einer dritten Infektionswelle führen. Es sei sinnvoller, die wirklichen Risikogruppen zu schützen und gleichzeitig ein klares Regelwerk für einen allmählichen Ausstieg aus den Maßnahmen zu erstellen. Auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, fordert eine gezieltere Vorgehensweise beim Teil-Lockdown. So sollten Kontaktbeschränkungen speziell in Risikogebieten verschärft werden. In Bundesländern, die eine geringe Infektionsrate aufweisen, müssten schneller Lockerungen möglich sein. Damit widersetzt sich Schwesig einer bundesweit einheitlichen Regelung, wie sie von ihren Länderkollegen angestrebt wird. In einem Positionspapier, das Kanzlerin Merkel am Mittwoch vorgelegt werden soll, schlagen die Ministerpräsidenten unter anderem strengere Kontakt-Regeln und eine verschärfte Maskenpflicht vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2020 10:00 Uhr