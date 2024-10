Lindner kritisiert "Pakt für die Industrie"

Berlin: In der Ampelkoalition gibt es erneut Streit zwischen der FDP und den Sozialdemokraten. So kritisierte Finanzminister Lindner den von Bundeskanzler Scholz angestrebten "Pakt für Industrie". Eine politisch gelenkte Subventionswirtschaft werde unseren Wohlstand nicht sichern, sagte er der Welt am Sonntag. Lindner forderte zudem einen umfassenderen Ansatz. Niemals dürfen Mittelstand, Handwerk, Handel, Startups und freie Berufe vergessen werden. In der jetzigen Lage darf sich die Politik daher nicht nur auf die Industrie konzentrieren, warnt der FDP-Chef. Deshalb sollten nicht Erleichterungen für wenige erwogen werden, sondern bessere Standortbedingungen für alle. Für Diskussionen sorgt auch die von Scholz angeregte Unterstützung besonders energieintensiver Unternehmen. FDP Generalsekretär Djir-Sarai erklärte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", mit seiner Partei werde es keine Subventionspolitik geben, die einige Wenige auf Kosten vieler anderen besserstellt.

